Источник: хоккеист СКА Воробьев признал вину в даче взятки за военный билет

Нападающий СКА Михаил Воробьев в суде признал вину в даче взятки за приобретение военного билета, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Хоккеисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Также источник отметил, если подозреваемый признал вину по данной статье и способствовал раскрытию преступления, он может быть освобожден от уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Воробьева будут судить за взятки для получения отсрочки от армии. Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Лукин и Воробьев — за «Адмирал» и СКА соответственно.