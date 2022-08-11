Рижское «Динамо» заявилось в Латвийскую хоккейную лигу

Рижское «Динамо» в новом сезоне выступит в Латвийской хоккейной лиге, сообщает Sportacentrs.

В новом сезоне в лиге выступят шесть команд из Латвии и три — из Литвы. Регулярный чемпионат стартует 3 сентября.

Рижское «Динамо» выступало в КХЛ с момента основания в 2008 году. 9 марта 2022-го команда объявила о выходе из КХЛ.