Вячеслав Быков считает, что ЦСКА победит СКА и выйдет в финал Кубка Гагарина

Бывший главный тренер ЦСКА, СКА и сборной России Вячеслав Быков считает, что московские армейцы выйдут в финал Кубка Гагарина.

«Очень трудно назвать фаворита в этой встрече. Две команды продемонстрировали отличную игру на протяжении всей серии. Между клубами всегда есть историческое соперничество, но в этот раз мы еще следим за столкновением двух перспективных тренеров Бориса Ротенберга и Сергея Федорова.

Решающий седьмой матч так и вытекал из сути противостояния. Будет крайне интересно наблюдать за матчем, но я все-таки думаю, что победа будет за ЦСКА. Москвичи показали в серии более слаженный хоккей. Но уверен, что СКА не сдастся и будет бороться до последнего, возможно дело дойдет и до серии буллитов», — приводит РБК слова Быкова.

Сегодня, 14 апреля, состоится седьмой матч серии финала Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА. Победитель сыграет против «Металлурга» в финале Кубка Гагарина.