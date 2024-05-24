Стала известна зарплата Хафизуллина по новому контракту с «Салаватом»

Как стало известно «СЭ», зарплата защитника Динара Хафизуллина по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» составит около 45 миллионов рублей в год.

«Салават Юлаев» 24 мая объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с 35-летним хоккеистом.

Хафизуллин выступал за «Салават Юлаев» в сезоне-2021/22, после чего провел сезон в «Ак Барсе» и вернулся в уфимскую команду.

В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 26 (4+22) очков в 68 матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф.