«Адмирал» объявил о подписании контракта с американским нападающим Ортегой

30-летний нападающий Остин Ортега подписал контракт с «Адмиралом», сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

Соглашение с американцем рассчитано на один сезон.

Ранее Ортега выступал за немецкий «Мюнхен». В минувшем сезоне он набрал 34 (21+13) очка в 51 матче за команду в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету 3 (0+3) очка в 5 играх.

Кроме того, Ортега играл в АХЛ, чемпионатах Швеции, Финляндии и Австрии.