Защитник «Крефельда» и сборной Латвии Артурс Кулда поделился мнением о предстоящем седьмом матче серии финала Западной конференции КХЛ между СКА и ЦСКА.

«Конечно, сложно играть в таком напряжённом графике. Но это плей-офф, здесь всё или ничего, поэтому седьмой матч — единственный способ выяснить, кто из соперников сильнее и более достоин финала или прохода в следующий раунд.

Может ли семиматчевая серия СКА и ЦСКА помешать победителю в финале Кубка Гагарина? Разумеется, после семи матчей такой равной игры, где соперники были достойны друг друга, будет сложно. В финале им будет противостоять совсем другая команда, с другими исполнителями и стилем хоккея. Лишь только по ходу самого финала можно будет понять, помешала ли эта изматывающая семиматчевая серия или нет», — приводит Metaratings слова Кулды.

Седьмой матч серии СКА — ЦСКА состоится сегодня, 14 апреля. Начало — в 19.00 (мск). Победитель встречи сыграет с «Металлургом» в финале Кубка Гагарина.