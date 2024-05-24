Шипачев: «Я лучший бомбардир «Ак Барса», а меня выставляют за порог»

Нападающий Вадим Шипачев прокомментировал ситуацию с уходом из «Ак Барса». Действующее соглашение форвард рассчитан еще на один сезон, но казанцы хотят расстаться с хоккеистом.

«Мы встретились, мне сказали: «Вадим, такая ситуация. Мы тебя не видим в команде. Главный тренер тебя не видит в команде. Давайте что-то решать». Я говорю: «Если меня не видите в команде, решайте с агентом». Я так полагаю, при хорошем раскладе это должен был быть выкуп контракта, выплата мне компенсации, и я поехал в другую команду», — сказал Шипачев в интервью YouTube-каналу КХЛ.

Однако, по словам хоккеиста, на данный момент после переговоров агента с генеральным менеджером «Ак Барса» Маратом Валиуллиным финансовые договоренности договоренности изменились.

«Команда играет плохо, вылетает в первом раунде, и находят какие-то аргументы — старый, медленно едешь. Я при этом первый бомбардир команды. И меня просто выставляют за порог. Некрасивая ситуация», — добавил Шипачев.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 44 очка в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина он записал на свой счет гол и результативную передачу в пяти встречах. По информации «СЭ», ветерана ждет выкуп или перевод в список отказов, откуда его заберет клуб, не имеющие проблем с деньгами и потолком зарплат.