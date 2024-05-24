Защитник Малышев продлил контракт с «Динамо» на один год

«Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Антоном Малышевым. Новое соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 24-летний россиянин набрал 3 (0+3) очка в 39 встречах регулярного чемпионата. В Кубке Гагарина он провел 7 игр.

Малышев играет в «Динамо» с 2022 года.