«Салават Юлаев» продлил контракт с Хафизуллиным на два года

«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с защитником Динаром Хафизуллиным.

Новое соглашение с 35-летним россиянином рассчитано на два года.

Хафизуллин выступал за «Салават Юлаев» в сезоне-2021/22, после чего провел сезон в «Ак Барсе» и вернулся в уфимскую команду.

В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 26 (4+22) очков в 68 матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф.