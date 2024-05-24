СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Плотниковым

Нападающий Сергей Плотников подписал контракт со СКА, сообщает пресс-служба армейцев.

По информации источника, соглашение между армейцами и 33-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.

С 2021 года Плотников выступал за ЦСКА. В минувшем сезоне игрок провел 71 матч, забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета СКА с 2016 по 2020 год, став с командой обладателем Кубка Гагарина.

Помимо армейцев, хоккеист в своей карьере играл за «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и «Амур». Всего в КХЛ на его счету 501 (215+286) очко в 889 сыгранных встречах.