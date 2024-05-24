Бывший тренер сборной Чехии Ружичка готов рассмотреть предложения от клубов КХЛ

Бывший тренер сборной Чехии Ружичка ответил на вопрос, будет ли рассматривать предложения от клубов Континентальной хоккейной лиги, если они поступят.

«Да. Для меня хоккей — это дело сердца, а КХЛ — одна из лучших лиг в мире», — заявил Ружичка в интервью изданию 42tcen.

60-летний специалист возглавлял сборную Чехии трижды. В последний раз он тренировал национальную команду в сезоне-2014/15. С 2021 год он работает в клубе чешской Экстралиги «Литвинов».