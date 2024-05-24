Стала известна зарплата нападающего Хайруллина по новому контракту со СКА

СКА подписал новый двухлетний контракт с нападающим Маратом Хайруллиным.

Как стало известно «СЭ», зарплата 27-летнего игрока составит 50 миллионов рублей в следующем сезоне и 55 — в сезоне-2025/26.

Хайруллин выступает за СКА с 2022 года. В минувшем сезоне хоккеист отыграл 62 матча за армейцев, забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Нефтехимика». Всего в КХЛ он провел 464 встречи, набрав 236 (117+119) очков.