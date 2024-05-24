СКА подписал 4-летний контракт с нападающим Григоренко

СКА объявил о подписании контракта с нападающим Михаилом Григоренко. Соглашение рассчитано на четыре года — до конца сезона-2027/28.

В апреле 30-летний россиянин покинул ЦСКА.

Григоренко является воспитанником армейцев. В составе ЦСКА он провел 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. За это время нападающий трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и четыре раза стал чемпионом страны.

В прошедшем сезоне Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф форвард набрал 7 (3+4) очков.