СКА продлил контракт с Михаилом Воробьевым

СКА объявил о продлении контракта с нападающим Михаилом Воробьевым.

Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Воробьев выступает за СКА с сезона-2021/22. В прошлом сезоне форвард принял участие в 71 матче и набрал 46 (19+27) очков, что является его личным рекордом результативности.