Тренер «Амура»: «Команда вышла не готовой к такой быстрой игре «Барыса»

И.о. главного тренера «Амура» Игорь Петров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3).

«Поздравляем «Барыс» с первой победой в родных стенах. Хорошая была игра. С нашей стороны полностью проиграли первый период. Команда вышла не готовой к такой быстрой игре, в результате чего заработали удаления, которые немного поломали нам игру. Очень долго возвращались в нее. С середины игры что-то начало появляться. Не реализовали моменты. Могли бы вернуться в игру. Хотя у соперника тоже были моменты. В третьем периоде мы спохватились, но время уже работало не на нас. Настораживает то, что уже в нескольких играх нам забивают быстрые голы. Будем разбираться почему это происходит. В целом, есть над чем работать», — цитирует Петрова официальный сайт «Барыса».

«Амур» потерпел очередное поражение. За четыре матча команда из Хабаровска набрала только 1 очко.