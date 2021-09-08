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КХЛ, регулярный чемпионат: расписание матчей 7 сентября — «Ак Барс» сыграет с ЦСКА, московское «Динамо» против «Автомобилиста»

09:45
Хоккеисты ЦСКА. Фото ХК ЦСКА, Instagram
Хоккеисты ЦСКА. Фото ХК ЦСКА, Instagram
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В среду, 8 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи. «Ак Барс» сыграет с ЦСКА, московское «Динамо» примет «Авангард», СКА встретится с «Автомобилистом» и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

8 сентября, среда

«Барыс» — «Амур» (16.30 по мск)

«Ак Барс» — ЦСКА (19.00)

«Северсталь» — «Адмирал» (19.00)

«Динамо» Рига — «Трактор» (19.30)

«Динамо» Москва — «Авангард» (19.30)

СКА — «Автомобилист» (19.30)

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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