КХЛ, регулярный чемпионат: расписание матчей 7 сентября — «Ак Барс» сыграет с ЦСКА, московское «Динамо» против «Автомобилиста»
09:45
В среду, 8 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи. «Ак Барс» сыграет с ЦСКА, московское «Динамо» примет «Авангард», СКА встретится с «Автомобилистом» и другие встречи.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
8 сентября, среда
«Барыс» — «Амур» (16.30 по мск)
«Северсталь» — «Адмирал» (19.00)
«Динамо» Рига — «Трактор» (19.30)
«Динамо» Москва — «Авангард» (19.30)
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю