Самый нелепый гол года в КХЛ: ужасная ошибка форварда СКА. Видео
20:05
Вторую подряд грубую ошибку в матче СКА — «Автомобилист» допустил игрок СКА. Вслед за вратарем Александром Самоновым, неловко сыгравшем на выходе, в свои ворота забросил Кирилл Марченко. После отбора шайбы в чужой зоне форвард уверенно контролировал шайбу и решил сыграть на партнера через лицевой борт, однако угодил в собственные ворота. Самонов явно не ожидал такого поворота событий и поздно среагировал на бросок от своего игрока.
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