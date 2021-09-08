Самый нелепый гол года в КХЛ: ужасная ошибка форварда СКА. Видео

Вторую подряд грубую ошибку в матче СКА — «Автомобилист» допустил игрок СКА. Вслед за вратарем Александром Самоновым, неловко сыгравшем на выходе, в свои ворота забросил Кирилл Марченко. После отбора шайбы в чужой зоне форвард уверенно контролировал шайбу и решил сыграть на партнера через лицевой борт, однако угодил в собственные ворота. Самонов явно не ожидал такого поворота событий и поздно среагировал на бросок от своего игрока.