«Трактор» — «Металлург»: видеообзор третьего матча финала Востока

«Металлург» на выезде одержал волевую победу над «Трактором» в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На заброшенную шайбу Никиты Тертышного гости ответили точными бросками Ярослава Хабарова и Николая Голдобина.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Металлурга». Четвертая игра состоится в Челябинске в субботу, 9 апреля.