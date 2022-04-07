«Металлург» одержал волевую победу над «Трактором» и вышел вперед в серии

«Трактор» принимал на своем льду «Металлург» в третьем матче серии финала плей-офф Восточной конференции. Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.

Счет в матче во втором периоде открыл нападающий «Трактора» Никита Тертышный.

Однако в третьем периоде точные броски защитника Ярослава Хабарова и нападающего Николая Голдобина принесли «Магнитке» победу.

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра пройдет также в Челябинске и состоится 9 апреля.

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Третий матч

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Тертышный — 3 (бол., Пилут, Ткачев), 22:06 — 1:0. Хабаров — 1 (Николаев, Акользин), 48:04 — 1:1. Голдобин — 6 (Лайпсик, Дронов), 50:00 — 1:2.

Вратари: Вилл (57:06) — Кошечкин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (12+6+6) — 29 (8+10+11).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

7 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 1-2.