Стали известны подробности возможной пересадки печени капитана «Авангарда» Емелина

«СЭ» стали известны подробности дальнейшего лечения капитана «Авангарда» Алексея Емелина. Ранее 34-летнему российскому хоккеисту был поставлен диагноз «токсический шок печени».

По нашей информации, вероятность операции по пересадке печени все же есть. Орган игрока перестал функционировать, на врачебном языке — печень «свернулась». Это могло стать следствием совместного действия двух препаратов: вероятность этого была невероятно малой. Как сообщают анонимные источники, «одна на миллион».

При этом врачи могут оставить часть печени, которая не задета — этот орган хорошо регенерирует. Печень может снова вырасти до нормального размера из одной доли.

В текущем сезоне Емелин провел 71 матч за клуб из Омска в КХЛ и набрал 24 (7+17) очка.

7 апреля «БИЗНЕС Online» сообщил, что 34-летний Емелин сдал анализы со следами наркотических веществ. Телеканал «360», ссылаясь на свои источники, утверждал, что защитника готовят к пересадке печени. При этом в интервью «Коммерсантъ» МВД по Татарстану заявили о наличии следов наркотических веществ по результатам обследования хоккеиста.