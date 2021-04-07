«Авангард» поддержал Емелина, вывесив его игровой свитер в раздевалке перед матчем с «Ак Барсом»
19:06
«Авангард» вывесил игровой свитер капитана команды Алексея Емелина в раздевалке перед матчем полуфинальной серии Кубка Гагрина против «Ак Барса».
«Кэп мысленно с нами», — написала пресс-служба в Twitter.
Кэп мысленно с нами ?? pic.twitter.com/Bvl0jHmTnw— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 7, 2021
Емелину стало плохо в 3 часа ночи после первого матча финала Восточной конференции в Казани против «Ак Барса» (3:1). Встреча прошла 3 апреля. Сейчас хоккеист находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.
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