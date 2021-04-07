МВД сообщило о следах наркотиков в анализах Емелина

В анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина обнаружены следы наркотических веществ, сообщает «Коммерсантъ».

«По результатам медицинских анализов у капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств. Материалы переданы в МВД. В настоящее время проводится проверка», — заявил представитель пресс-службы МВД по Татарстану Максим Костромин.

По данным «СЭ», предварительный диагноз защитника «Авангарда» Алексея Емелина, госпитализированного после второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:0) — почечно-печеночная недостаточность.

Сам хоккеист, который находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, по нашим данным, отрицает применение каких-либо запрещенных препаратов.

По информации «СЭ», защитнику «Авангарда» Алексею Емелину стало плохо в 3 часа ночи после первого матча финала Восточной конференции в Казани против «Ак Барса» (3:1). Встреча прошла 3 апреля.