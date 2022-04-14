Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА в серии финала плей-офф Западной конференции со СКА.

«Серия была тяжелая. Почему у СКА не получилось устроить штурм в третьем периоде? Грамотная игра ЦСКА в обороне, плюс немножко игроки СКА подустали, не было того напора, который они обычно делали. Семь матчей, через день игры, очень напряженная борьба. Две команды показали достойны хоккей, который с удовольствием смотрели зрители, болельщики. Таких серий бы побольше, от этого хоккей будет только выигрывать. Хочется, чтоб в финале с «Металлургом» было тоже 7 игр, хочется, чтоб матчи были в одну-две шайбы. Будем ждать хорошего хоккея. В финале фаворитов нет. Люди выходят и отдают там все силы, там все примерно равное. Кто меньше ошибется, будет более грамотным, тот и выиграет», — сказал Каменский «СЭ».

Соперником ЦСКА станет «Металлург» из Магнитогорска. В 2019 году красно-синие выиграли Кубок Гагарина, а в прошлом сезоне проиграли «Авангарду».