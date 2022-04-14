Вратарь ЦСКА Иван Федотов прокомментировал победу над СКА (3:0, 4-3 в серии) в седьмом матче серии финала плей-офф Западной конференции.

«Не акцентирую внимание на том, кто болеет против меня. Обращаю внимание на поддержку. Плотников выстреливает в нужные моменты, как сегодня», — сказал Федотов.

Также голкипер заявил, что олимпийский опыт помог ему стать увереннее.

«Олимпийский опыт помогает каждому. На международной арене более высокий уровень. Тут все зависит от тебя самого — как ты воспринимаешь это. У кого-то вызывает стресс. Еще когда приходил в ЦСКА, было понятно, что сначала будет тяжело. А шаг на Олимпиаде очень помог мне», — добавил Федотов.

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3. Московский клуб в четвертый раз подряд выходит в финал Кубка Гагарина. Соперником ЦСКА станет «Металлург» из Магнитогорска.