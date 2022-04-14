Бабенко войдет в тренерский штаб Знарка в «Ак Барсе»

Как стало известно «СЭ», Юрий Бабенко станет помощником Олега Знарка, который возглавит «Ак Барс», в казанском клубе. В этом сезоне Бабенко был главным тренером «Витязя».

Назначение Знарка в «Ак Барсе» произойдет в ближайшее время.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оставил свой пост.

Вместе с Квартальновым завершили работу в клубе члены его тренерского штаба. Генеральный мененджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что новый главный тренер команды будет назначен 1 мая.

«Ак Барс» станет уже пятым клубом КХЛ в карьере Знарка. Ранее он руководил ХК МВД, московским «Динамо», СКА и «Спартаком». Также он возглавлял сборные России и Латвии.

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