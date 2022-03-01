Сергей Федоров: «Месяц без игр — это очень сложно»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победную игру против «Локомотива» в первом матче серии первого раунда плей-офф (4:3 ОТ).

— Достаточно интенсивная, напряженная игра. Не хотелось, конечно, два раза в матче проигрывать, 1:2, 2:3. Но ребята молодцы, постарались, вернули команду в игру. В овертайме не смогли выиграть вбрасывание, чтобы большинство довести до логического завершения, но так тоже бывает. Рад за команду, хорошая победа, трудовой гол. Готовимся дальше.

— После третьей пропущенной шайбы качество игры стало лучше и скорости выше. Как игроки смогли достать из себя эти силы?

— Ну я думаю, это все-таки профессиональные игроки в хоккей с шайбой, не первый раз они испытывают и проходят такие трудные ситуации. В остальном, хочу сказать, что хотелось бы сохранить это желание, целеустремленность, напористость, где-то правильную агрессивность.

— Треть команды участвовала в Олимпиаде. Как найти мотивацию, чтобы забыть об Олимпиаде и на Кубок Гагарина перестроиться?

— Я думаю, если есть определенная энергия, сила, тут, наверное, легче ответить на ваш вопрос. Мы понимали этот фактор, что ребятам нужен определенный отдых. Мы сделали им активный отдых и постарались как-то понять нагрузочный период времени, который нам оставался до сегодняшней первой игры.

— ЦСКА пять дней назад и сегодня — две большие разницы. Как вам удалось за столь короткое время так подготовить команду? Это вообще законно?

— Это не только моя работа. Тренерский штаб, сами ребята готовились к этому дню. Для тех, кто был здесь и готовился здесь, очень долгий перерыв, долгие дни тренировок, да, они были спланированы, да, у них были дни отдыха. Но тем не менее, месяц без игр — это очень сложно. Ну а те ребята, которые участвовали в олимпийских играх, им по приезде была поставлена задача набраться энергии, эмоций, провести дни дома с близкими, родными, семьей. В остальном, подготовка шла в штатном режиме, как я уже сказал, мы думали о нагрузочном режиме.

— Не показалось ли вам, что вратарь Федотов немного вне практики был, чуть-чуть тонус потерял?

— Ну в плане практики, я думаю, он был даже очень задействован. Насчет игрового тонуса, могу сказать, что Ваня был в игровом тонусе. Думаю, что первая игра в плей-офф за родную команду, другая атмосфера, другие чуть-чуть правила, другие партнеры, вратарь это полкоманды плюс, поэтому мне кажется, что определенное волнение присутствовало.