Сергей Федоров: «Месяц без игр — это очень сложно»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победную игру против «Локомотива» в первом матче серии первого раунда плей-офф (4:3 ОТ).
— Достаточно интенсивная, напряженная игра. Не хотелось, конечно, два раза в матче проигрывать, 1:2, 2:3. Но ребята молодцы, постарались, вернули команду в игру. В овертайме не смогли выиграть вбрасывание, чтобы большинство довести до логического завершения, но так тоже бывает. Рад за команду, хорошая победа, трудовой гол. Готовимся дальше.
— После третьей пропущенной шайбы качество игры стало лучше и скорости выше. Как игроки смогли достать из себя эти силы?
— Ну я думаю, это все-таки профессиональные игроки в хоккей с шайбой, не первый раз они испытывают и проходят такие трудные ситуации. В остальном, хочу сказать, что хотелось бы сохранить это желание, целеустремленность, напористость, где-то правильную агрессивность.
— Треть команды участвовала в Олимпиаде. Как найти мотивацию, чтобы забыть об Олимпиаде и на Кубок Гагарина перестроиться?
— Я думаю, если есть определенная энергия, сила, тут, наверное, легче ответить на ваш вопрос. Мы понимали этот фактор, что ребятам нужен определенный отдых. Мы сделали им активный отдых и постарались как-то понять нагрузочный период времени, который нам оставался до сегодняшней первой игры.
— ЦСКА пять дней назад и сегодня — две большие разницы. Как вам удалось за столь короткое время так подготовить команду? Это вообще законно?
— Это не только моя работа. Тренерский штаб, сами ребята готовились к этому дню. Для тех, кто был здесь и готовился здесь, очень долгий перерыв, долгие дни тренировок, да, они были спланированы, да, у них были дни отдыха. Но тем не менее, месяц без игр — это очень сложно. Ну а те ребята, которые участвовали в олимпийских играх, им по приезде была поставлена задача набраться энергии, эмоций, провести дни дома с близкими, родными, семьей. В остальном, подготовка шла в штатном режиме, как я уже сказал, мы думали о нагрузочном режиме.
— Не показалось ли вам, что вратарь Федотов немного вне практики был, чуть-чуть тонус потерял?
— Ну в плане практики, я думаю, он был даже очень задействован. Насчет игрового тонуса, могу сказать, что Ваня был в игровом тонусе. Думаю, что первая игра в плей-офф за родную команду, другая атмосфера, другие чуть-чуть правила, другие партнеры, вратарь это полкоманды плюс, поэтому мне кажется, что определенное волнение присутствовало.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 3
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 3
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 3 ОТ