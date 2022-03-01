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Сегодня, 23:18

Сергей Федоров: «Месяц без игр — это очень сложно»

Надежда Тонконог
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победную игру против «Локомотива» в первом матче серии первого раунда плей-офф (4:3 ОТ).

— Достаточно интенсивная, напряженная игра. Не хотелось, конечно, два раза в матче проигрывать, 1:2, 2:3. Но ребята молодцы, постарались, вернули команду в игру. В овертайме не смогли выиграть вбрасывание, чтобы большинство довести до логического завершения, но так тоже бывает. Рад за команду, хорошая победа, трудовой гол. Готовимся дальше.

— После третьей пропущенной шайбы качество игры стало лучше и скорости выше. Как игроки смогли достать из себя эти силы?

— Ну я думаю, это все-таки профессиональные игроки в хоккей с шайбой, не первый раз они испытывают и проходят такие трудные ситуации. В остальном, хочу сказать, что хотелось бы сохранить это желание, целеустремленность, напористость, где-то правильную агрессивность.

— Треть команды участвовала в Олимпиаде. Как найти мотивацию, чтобы забыть об Олимпиаде и на Кубок Гагарина перестроиться?

— Я думаю, если есть определенная энергия, сила, тут, наверное, легче ответить на ваш вопрос. Мы понимали этот фактор, что ребятам нужен определенный отдых. Мы сделали им активный отдых и постарались как-то понять нагрузочный период времени, который нам оставался до сегодняшней первой игры.

— ЦСКА пять дней назад и сегодня — две большие разницы. Как вам удалось за столь короткое время так подготовить команду? Это вообще законно?

— Это не только моя работа. Тренерский штаб, сами ребята готовились к этому дню. Для тех, кто был здесь и готовился здесь, очень долгий перерыв, долгие дни тренировок, да, они были спланированы, да, у них были дни отдыха. Но тем не менее, месяц без игр — это очень сложно. Ну а те ребята, которые участвовали в олимпийских играх, им по приезде была поставлена задача набраться энергии, эмоций, провести дни дома с близкими, родными, семьей. В остальном, подготовка шла в штатном режиме, как я уже сказал, мы думали о нагрузочном режиме.

— Не показалось ли вам, что вратарь Федотов немного вне практики был, чуть-чуть тонус потерял?

— Ну в плане практики, я думаю, он был даже очень задействован. Насчет игрового тонуса, могу сказать, что Ваня был в игровом тонусе. Думаю, что первая игра в плей-офф за родную команду, другая атмосфера, другие чуть-чуть правила, другие партнеры, вратарь это полкоманды плюс, поэтому мне кажется, что определенное волнение присутствовало.

Сергей Федоров
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
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0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
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4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
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4 - 3
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Трактор – Нефтехимик
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ЦСКА – Локомотив
 4 : 3 ОТ
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