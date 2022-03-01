Игорь Никитин: «Ошибки постоянно выбивали из ритма»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился эмоциями после первого матча серии первого раунда плей-офф с ЦСКА (3:4 ОТ) и ответил на вопросы журналистов.

— Ошибки постоянно выбивали из ритма. Ну так в целом, не сказать, получилось, не получилось. Хорошо играли, но индивидуальные ошибки немножко так, сбивали темп. Играли против опытной команды, поэтому их нужно исключить, а так что, играем дальше.

— Показалось, что после третьей заброшенной шайбы прибавили в скорости, к которой соперник был не готов. Так ли это?

— Готов, не готов, не знаю, думаю, они готовились к высоким скоростям. ЦСКА просто много рисковать начал, и вот здесь надо хладнокровие проявлять.

— После второго периода бросилась статистика по броскам: 27-17 в вашу пользу. Была установка бросать из всех позиций?

— Здесь нет, изо всех позиций, у нас там тоже вратарь серьезно поработал, да нет. У нас была возможность для броска, мы ее использовали, так складывалось. Не всегда количество отражает качество, но три заброшенных — достаточно. Правда, и пропущенных многовато.

— Что хотел сделать защитник Осипов? Атаку начать первым пасом?

— Ну естественно, я не думаю, что он хотел Слепышеву отдать. Ошибка. Но хоккей состоит из ошибок, все мы люди, так происходит иногда. Что здесь обсуждать, это уже произошло, надо проанализировать, забыть и двигаться дальше.

— Дело в том, что он надежный защитник в целом, редко такие ошибки допускает.

— Ну со всеми все иногда происходит, серия состоит не из одной игры. Здесь я думаю, Макс все сам понимает прекрасно, он много сделал и хороших вещей сегодня, но, к сожалению, так сложилось.

— По поводу Баранцева? Ситуация с первым голом.

— Ну я думаю, там взаимно и против Дена игрок был достаточно опытный, чувствовал, что он будет делать. Это же не детский сад, чтобы говорить, что чего-то делать нельзя, а что-то можно. Нет, нужно просто качественно эти вещи делать, хоккей состоит из ошибок, кто умеет рисковать и не допускать их, тот и выигрывает.

— Насколько можно говорить, что вы идеально знаете ЦСКА? Или команда сильно поменялась и может вас как-то удивить?

— Да, честно говоря, мы акцент делали на свою игру прежде всего. Против сильной команды, когда играешь, очень важно знать, что сам делаешь и что от партнеров ожидать. Естественно, мы разбирали ЦСКА, но времени уже достаточно прошло. И это, знаем, не знаем, нужно свою игру контролировать, знать, что ты делаешь, тогда можно как-то подстраиваться под соперника.