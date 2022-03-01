Игорь Никитин: «Ошибки постоянно выбивали из ритма»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился эмоциями после первого матча серии первого раунда плей-офф с ЦСКА (3:4 ОТ) и ответил на вопросы журналистов.
— Ошибки постоянно выбивали из ритма. Ну так в целом, не сказать, получилось, не получилось. Хорошо играли, но индивидуальные ошибки немножко так, сбивали темп. Играли против опытной команды, поэтому их нужно исключить, а так что, играем дальше.
— Показалось, что после третьей заброшенной шайбы прибавили в скорости, к которой соперник был не готов. Так ли это?
— Готов, не готов, не знаю, думаю, они готовились к высоким скоростям. ЦСКА просто много рисковать начал, и вот здесь надо хладнокровие проявлять.
— После второго периода бросилась статистика по броскам: 27-17 в вашу пользу. Была установка бросать из всех позиций?
— Здесь нет, изо всех позиций, у нас там тоже вратарь серьезно поработал, да нет. У нас была возможность для броска, мы ее использовали, так складывалось. Не всегда количество отражает качество, но три заброшенных — достаточно. Правда, и пропущенных многовато.
— Что хотел сделать защитник Осипов? Атаку начать первым пасом?
— Ну естественно, я не думаю, что он хотел Слепышеву отдать. Ошибка. Но хоккей состоит из ошибок, все мы люди, так происходит иногда. Что здесь обсуждать, это уже произошло, надо проанализировать, забыть и двигаться дальше.
— Дело в том, что он надежный защитник в целом, редко такие ошибки допускает.
— Ну со всеми все иногда происходит, серия состоит не из одной игры. Здесь я думаю, Макс все сам понимает прекрасно, он много сделал и хороших вещей сегодня, но, к сожалению, так сложилось.
— По поводу Баранцева? Ситуация с первым голом.
— Ну я думаю, там взаимно и против Дена игрок был достаточно опытный, чувствовал, что он будет делать. Это же не детский сад, чтобы говорить, что чего-то делать нельзя, а что-то можно. Нет, нужно просто качественно эти вещи делать, хоккей состоит из ошибок, кто умеет рисковать и не допускать их, тот и выигрывает.
— Насколько можно говорить, что вы идеально знаете ЦСКА? Или команда сильно поменялась и может вас как-то удивить?
— Да, честно говоря, мы акцент делали на свою игру прежде всего. Против сильной команды, когда играешь, очень важно знать, что сам делаешь и что от партнеров ожидать. Естественно, мы разбирали ЦСКА, но времени уже достаточно прошло. И это, знаем, не знаем, нужно свою игру контролировать, знать, что ты делаешь, тогда можно как-то подстраиваться под соперника.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 3
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 3
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 3 ОТ