Ротенберг — о вдохновении: «Следим за лучшими системами — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Зенит»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Ак Барсом» (4:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сравнил свой клуб с футбольными командами.
«Вы видите, что мы смотрим на вариативность тактики, что будет лучше в конкретный момент. В целом система нашей игры не поменялась, но опять же, прежде всего на качество игры влияет выполнение игрового задания. В футболе многие команды здорово играют. И «Зенит» надо отметить, и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити». Берем во внимание как действуют лучшие. Много работы проводим через видеоанализ, смотрим всегда и матчи НХЛ, следим за лучшей игровой системой, за «Вегасом», «Бостоном», «Колорадо». За сильнейшими командами, смотрим детально, что можем улучшить по моментам.
Каждый день и КХЛ смотрим, и ВХЛ, и МХЛ. Сейчас в нашей игре как раз и решают детали, которые мы внесли в подготовку. Не хочу комментировать соперников, мы с большим уважением относимся к «Ак Барсу», но у нас разные системы игры. Совершенно разные, и каждая система имеет право на существование. У нас команда с мастеровитыми игроками, но мы мало забивали, поэтому на тренировках отрабатывали эти эпизоды, много над атакой работали.
У нас нет в целом разделения на первое, второе звено, третье. Все звенья равные. В случае с Толчинским, Чивилевым и Рендуличем — ребята друг друга дополняют. Мы постоянно ищем новые сочетания, смотрим как ребята тренируются. Соперник также здорово сыграл, это силовая команда. Пару раз досталось Сереже Толчинскому, но он молодец, держал удар, а наши лидеры в зоне обороны не дали сопернику забить», — сказал Ротенберг.
СКА одержал 3-ю победу подряд. Команда Ротенберга набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА и минское «Динамо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|31
|19
|12
|42
|2
|Лада
|31
|18
|13
|41
|3
|Авангард
|30
|19
|11
|41
|4
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|5
|Ак Барс
|30
|18
|12
|38
|6
|Сал. Юлаев
|30
|18
|12
|37
|7
|Трактор
|30
|16
|14
|35
|8
|Сибирь
|30
|14
|16
|31
|9
|Амур
|29
|12
|17
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|31
|21
|10
|45
|2
|Динамо М
|30
|21
|9
|45
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|29
|16
|13
|32
|6
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|8
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|9
|Сочи
|31
|12
|19
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|31
|10
|21
|24
|14.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|0 : 3
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
|4 : 1
|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
|5 : 4 ОТ
|14.11
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|3 : 4
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|2 : 4
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|1 : 4
|14.11
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|4 : 3 ОТ
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|1 : 3