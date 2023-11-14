Ротенберг — о победной серии СКА: «Мы с каждой игрой добавляем и делаем шаг вперед»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Хорошая игра получилось, настоящий праздник хоккея. Обе команды бились, очень высокий уровень показали. Наши ребята молодцы, не дрогнули, держали удар. Нужно, конечно, еще научиться дорожить моментами. С каждой игрой мы добавляем, делаем шаг вперед. Отдельная благодарность болельщикам, наших болельщиков была целая трибуна в Казани.
Победы приходят за счет работы. Выполнение игрового задания на 100 процентов — это и приносит победы. Мы поменяли некоторые детали в нашей игре, много уделяем внимания тренировочному процессу. В целом по сезону у нас было хорошее движение, но на команду влияли травмы и другие детали. Сейчас смогли улучшить ряд моментов, но работа продолжается и все еще впереди ребята. Сегодня тактически сыграли правильно, глаза горят у ребят.
Если вы посмотрите на содержание игры, то мы доминировали. Ничего не дали создать практически сопернику, дисциплинировано действовали, убрали ненужные удаления, сегодня их не было. И добавили в нужный момент, это важно в спорте. Не дрогнули несмотря ни на что. Хотя голы залетели сегодня обидные, парашютики такие... У команды есть резервы, так что будем продолжать работу», — сказал Ротенберг.
СКА одержал 3-ю победу подряд. Команда Ротенберга набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА и минское «Динамо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|31
|19
|12
|42
|2
|Лада
|31
|18
|13
|41
|3
|Авангард
|30
|19
|11
|41
|4
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|5
|Ак Барс
|30
|18
|12
|38
|6
|Сал. Юлаев
|30
|18
|12
|37
|7
|Трактор
|30
|16
|14
|35
|8
|Сибирь
|30
|14
|16
|31
|9
|Амур
|29
|12
|17
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|31
|21
|10
|45
|2
|Динамо М
|30
|21
|9
|45
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|29
|16
|13
|32
|6
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|8
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|9
|Сочи
|31
|12
|19
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|31
|10
|21
|24
|14.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|0 : 3
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
|4 : 1
|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
|5 : 4 ОТ
|14.11
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|3 : 4
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|2 : 4
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|1 : 4
|14.11
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|4 : 3 ОТ
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|1 : 3