Ротенберг — о победной серии СКА: «Мы с каждой игрой добавляем и делаем шаг вперед»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра получилось, настоящий праздник хоккея. Обе команды бились, очень высокий уровень показали. Наши ребята молодцы, не дрогнули, держали удар. Нужно, конечно, еще научиться дорожить моментами. С каждой игрой мы добавляем, делаем шаг вперед. Отдельная благодарность болельщикам, наших болельщиков была целая трибуна в Казани.

Победы приходят за счет работы. Выполнение игрового задания на 100 процентов — это и приносит победы. Мы поменяли некоторые детали в нашей игре, много уделяем внимания тренировочному процессу. В целом по сезону у нас было хорошее движение, но на команду влияли травмы и другие детали. Сейчас смогли улучшить ряд моментов, но работа продолжается и все еще впереди ребята. Сегодня тактически сыграли правильно, глаза горят у ребят.

Если вы посмотрите на содержание игры, то мы доминировали. Ничего не дали создать практически сопернику, дисциплинировано действовали, убрали ненужные удаления, сегодня их не было. И добавили в нужный момент, это важно в спорте. Не дрогнули несмотря ни на что. Хотя голы залетели сегодня обидные, парашютики такие... У команды есть резервы, так что будем продолжать работу», — сказал Ротенберг.

СКА одержал 3-ю победу подряд. Команда Ротенберга набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА и минское «Динамо».