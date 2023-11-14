Билялетдинов — о серии поражений: «Проблемы есть, но они не связаны с какими-то червяками»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от СКА (2:4) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«К сожалению, сыграли неудачно. Мы готовились, понимали какая серьезная будет игра. Накануне хорошо выглядели ребята, да и утром видно было, что сфокусированы на игре. Но не все получилось, не все смогли сыграть так, как мы рассчитывали. Понятно, что ситуация сложная, вопросы возникают, но мы стараемся поправить их и по ситуации работать над ними. В том числе и вопросы по физическому состоянию команды, но поверьте, у меня в плане такого не было. Есть определенные проблемы, которые мы решаем. Не выдумывайте только проблемы есть, но они не связаны с какими-то червяками.

Не согласен, что нам не хватает креатива. Ребята играли на хороших эмоциях, каждый хотел сыграть достойно. Может кто-то перегорел, но в плане мотивации вопросов не было. Ребята неплохо играли, в атаке хорошо двигались, но сказать, что серьезные моменты были, не могу. Шайба решающая, допустили ошибку. С Биляловым никаких проблем нет. Мы Тимура знаем хорошо, как он может сыграть, поэтому дали шанс Ахтямову, решили посмотреть, как Артур сможет сыграть. Может не так здорово получилось, но я не хочу ни в чем винить его. Возможно, первая шайба неудачная, из-под ног выскочила, но в целом действовал надежно.

Пытаемся сделать выводы из нашей игры. Вопросы ко всем есть, нельзя разделять атаку и оборону, обороняются все, в обороне участвует вся пятерка. Не хочу конкретизировать опять же, но есть вопросы, которые надо поправлять. Если бы вопросов не было, не было бы и такого результата. По усилению скажу так, вот то что у меня есть, то и есть. Я должен сделать то, что необходимо с теми игроками, которые у нас есть сейчас. Они должны играть и делать результат», — сказал Билялетдинов.