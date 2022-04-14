Ротенберг прокомментировал поражение СКА в серии с ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги седьмого матча серии финала Западной конференции против ЦСКА (0:3, 3-4).

«Сегодня очень здорово начали игру. Было много моментов и бросков, не удалось забить. Ребята отдали все, что могли, бились и старались ради болельщиков. Хочу поздравить ЦСКА с победой. Они показали, что на сегодня они сильнее, но у нас молодая команда, смотрим в будущее со светлой головой. Нам есть к чему стремиться.

Соперник во втором периоде сыграл где-то агрессивнее. Мы были к этому готовы, не было такого, что что-то сломалось. Соперник очень сильный. Мы доминировали во многих играх, были все возможности победить. Было много травм, как это обычно в плей-офф бывает. Мы постараемся максимально сохранить команду и двигаться вперед. Все увидели, что молодые ребята играли на равных с опытными.

Мы по ходу серии много раз меняли сочетания. Искали ключ к победе. В концовке не выходил Бурдасов, потому что получил травму. Была жесткая игра, где-то нас перебили. У нас вообще много травм, не хотел бы всех озвучивать. Есть и переломы.

Мы понимали, что соперник ждет наши ошибки. Так и было. Это опыт, который мы получили. При этом у нас были возможности пройти дальше и побороться за Кубок.

Нам где-то не хватило мощи, напора и энергии в последних двух матчах. Здесь много закулисных причин. Для всех ситуация непростая. Надо разобрать и проанализировать каждый момент. Готовились максимально на победу в Москве, то же самое было сегодня. Очень серьезный соперник, нам не хватило сил. Плюс они здорово обороняются, не смогли взломать оборону», — заявил Ротенберг.

Соперником ЦСКА по финалу плей-офф КХЛ станет магнитогорский «Металлург», который ранее победил в серии челябинский «Трактор» (4-1).