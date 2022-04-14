Ротенберг прокомментировал поражение СКА в серии с ЦСКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги седьмого матча серии финала Западной конференции против ЦСКА (0:3, 3-4).
«Сегодня очень здорово начали игру. Было много моментов и бросков, не удалось забить. Ребята отдали все, что могли, бились и старались ради болельщиков. Хочу поздравить ЦСКА с победой. Они показали, что на сегодня они сильнее, но у нас молодая команда, смотрим в будущее со светлой головой. Нам есть к чему стремиться.
Соперник во втором периоде сыграл где-то агрессивнее. Мы были к этому готовы, не было такого, что что-то сломалось. Соперник очень сильный. Мы доминировали во многих играх, были все возможности победить. Было много травм, как это обычно в плей-офф бывает. Мы постараемся максимально сохранить команду и двигаться вперед. Все увидели, что молодые ребята играли на равных с опытными.
Мы по ходу серии много раз меняли сочетания. Искали ключ к победе. В концовке не выходил Бурдасов, потому что получил травму. Была жесткая игра, где-то нас перебили. У нас вообще много травм, не хотел бы всех озвучивать. Есть и переломы.
Мы понимали, что соперник ждет наши ошибки. Так и было. Это опыт, который мы получили. При этом у нас были возможности пройти дальше и побороться за Кубок.
Нам где-то не хватило мощи, напора и энергии в последних двух матчах. Здесь много закулисных причин. Для всех ситуация непростая. Надо разобрать и проанализировать каждый момент. Готовились максимально на победу в Москве, то же самое было сегодня. Очень серьезный соперник, нам не хватило сил. Плюс они здорово обороняются, не смогли взломать оборону», — заявил Ротенберг.
Соперником ЦСКА по финалу плей-офф КХЛ станет магнитогорский «Металлург», который ранее победил в серии челябинский «Трактор» (4-1).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|14.04
|19:00
|
СКА – ЦСКА
|0 : 3