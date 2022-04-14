Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА в седьмом матче серии финала плей-офф Западной конференции КХЛ над СКА (3:0).

«ЦСКА в третьем периоде грамотно оборонялся и, в принципе, почти ошибок не допускал. Сыграли по счету, они практически даже и не бросали. Очень аккуратно в обороне действовали, и вратарь хорошо сыграл. Что насчет ожиданий от финала? Их нет, просто с удовольствием посмотрю хоккей», — сказал Вайсфельд корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3. Московский клуб в четвертый раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина. Соперником ЦСКА станет «Металлург» из Магнитогорска.