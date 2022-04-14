СКА — ЦСКА: видеообзор седьмого матча серии

ЦСКА победил СКА в полуфинальной серии плей-офф КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина.

Седьмая встреча финала Западной конференции, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе москвичей дубль оформил Сергей Плотников, еще одну шайбу забросил Константин Окулов.

Соперником ЦСКА по финалу плей-офф КХЛ станет «Металлург». Первый матч финала Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.