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Сегодня, 22:55

Ротенберг назвал причины поражения СКА от ЦСКА в третьем матче серии

Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги третьей игры финала конференции Запад против ЦСКА (2:6).

— Два периода выполнили установку, в третьем не выполнили, поэтому такой счет. Отдельная благодарность ребятам, команде. По самоотдаче нет вопросов. Болельщикам тоже отдельная благодарность. Будем работать над ошибками и готовиться к следующей игре.

— Что мешает играть в третьем периоде, как во втором матче?

— Хоккей — игра ошибок, мы допустили ошибки. Нужно проанализировать всю игру, посмотреть видео. Это плей-офф, для нас все только начинается, готовимся к следующей игре.

6&nbsp;апреля. ЦСКА&nbsp;&mdash; СКА&nbsp;&mdash; 6:2. Уничтожили за 10 минут. ЦСКА перевернул ход почти уже проигранного матча, закинув шесть голов СКА

— Перевод Бардакова в первое звено, несколько слов об этом.

— Бардаков здорово работает, несмотря на свой возраст является одним из лучших игроков в команде. Понятно, что есть разные внутренние вопросы, которые мы озвучивать не можем. Каждый игрок в нашей команде знает, что может играть лучше и в этом плане нет вопросов. Вместе проигрываем, вместе выигрываем, готовимся к следующей игре.

— Что случилось в третьем периоде?

— Это хоккей, допустили ошибки, будем работать над ними. Два периода играли здорово, доминировали. Но нужно играть все 60 минут, от первой до последней секунды. Можем добавить, сыграть следующий матч полностью, все 60 минут, если потребуется — больше. Будем работать, сейчас только через работу, это плей-офф, здесь нужно постоянно вносить коррективы, работать. 40 минут доминирования говорят о том, что мы на правильном пути, но играть надо все 60 минут. Нужно минимизировать ошибки, сыграть лучше в атаке, больше забить голов. Будем к этому стремиться.

Счет в серии стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Москве и состоится 8 апреля.

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Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Трактор
0 - 0
1 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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11.04
6.04 19:00
ЦСКА – СКА
 6 : 2
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