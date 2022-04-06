Ротенберг назвал причины поражения СКА от ЦСКА в третьем матче серии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги третьей игры финала конференции Запад против ЦСКА (2:6).

— Два периода выполнили установку, в третьем не выполнили, поэтому такой счет. Отдельная благодарность ребятам, команде. По самоотдаче нет вопросов. Болельщикам тоже отдельная благодарность. Будем работать над ошибками и готовиться к следующей игре.

— Что мешает играть в третьем периоде, как во втором матче?

— Хоккей — игра ошибок, мы допустили ошибки. Нужно проанализировать всю игру, посмотреть видео. Это плей-офф, для нас все только начинается, готовимся к следующей игре.

— Перевод Бардакова в первое звено, несколько слов об этом.

— Бардаков здорово работает, несмотря на свой возраст является одним из лучших игроков в команде. Понятно, что есть разные внутренние вопросы, которые мы озвучивать не можем. Каждый игрок в нашей команде знает, что может играть лучше и в этом плане нет вопросов. Вместе проигрываем, вместе выигрываем, готовимся к следующей игре.

— Что случилось в третьем периоде?

— Это хоккей, допустили ошибки, будем работать над ними. Два периода играли здорово, доминировали. Но нужно играть все 60 минут, от первой до последней секунды. Можем добавить, сыграть следующий матч полностью, все 60 минут, если потребуется — больше. Будем работать, сейчас только через работу, это плей-офф, здесь нужно постоянно вносить коррективы, работать. 40 минут доминирования говорят о том, что мы на правильном пути, но играть надо все 60 минут. Нужно минимизировать ошибки, сыграть лучше в атаке, больше забить голов. Будем к этому стремиться.

Счет в серии стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Москве и состоится 8 апреля.