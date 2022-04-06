ЦСКА одержал победу над СКА (6:2) в третьем матче серии плей-офф финала Западной конференции КХЛ.

Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (2), Никита Нестеров, Александр Попов, Сергей Плотников и Антон Слепышев. У гостей шайбы на счету Никиты Гусева и Александра Волкова.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу московской команды.

Следующая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля.