Плющев назвал тренерским поражение «Металлурга» в финале Кубка Гагарина-2022

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина над «Металлургом» (4-3).

«Серия была интригующая, мало кто мог допустить, что «Металлург» проиграет три игры подряд, — сказал Плющев «СЭ». — ЦСКА сделал выводы из своих неудачных матчей, а Магнитогорск нет. Особенно это было видно в последнем матче. Все заслуженно. ЦСКА победил по игре. Однозначно, это тренерское поражение. Армейцы сделали все уверенно, спокойно и холоднокровно, чего нельзя сказать об их сопернике. Класс у ЦСКА выше, об этом говорили и перед серией. Это неудивительно».

ЦСКА стал вторым клубом после «Динамо» в 2012 году, который стал обладателем Кубка Гагарина, отыгравшись с 1-3.