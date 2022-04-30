Церемония награждения ЦСКА после победы в Кубке Гагарина. Видео

ЦСКА со счетом 4:1 обыграл «Металлург» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Армейцы в четвертый раз стали чемпионами России, ранее московский клуб выигрывал чемпионат в 2015, 2019 и 2020 годах.

Сергей Федоров выиграл первый трофей в качестве главного тренера, он возглавил ЦСКА в июле 2021 года.