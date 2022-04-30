Бывший нападающий СКА, «Авангарда», «Миннесоты» и сборной России Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА в плей-офф КХЛ.

«ЦСКА был на подъеме, так что не удивился, что армейцы сделали такой камбэк в серии, — сказал Сушинский «СЭ». — Не думал, что так все сложится таким образом. Федоров настолько спокоен, что даже не знаю, важна ли для него это победа! Но вообще, конечно, важна. Эмоций просто пока нет у него. Первый год на посту главного тренера и сразу же чемпионство».

Армейцы отыгрались с 1-3 и в седьмом матче финальной серии победили магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.