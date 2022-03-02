Никита Гусев установил рекорд результативности за один матч плей-офф КХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев установил рекорд результативности за один матч плей-офф КХЛ, набрав 6 (1+5) очков в игре с минским «Динамо» за два периода.

Предыдущее лучшее достижение принадлежало Данису Зарипову и Яну Коваржу, которые набирали по пять очков за один матч.

В рамках всей КХЛ по шесть очков за одну игру набирали Альберт Лещев, Брэндон Боченски и Александр Радулов.