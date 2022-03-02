СКА забросил 7 шайб за период в ворота минского «Динамо»

СКА играет с минским «Динамо» в матче первого раунда плей-офф КХЛ.

За второй период питерский клуб забросил в ворота соперника из Минска 7 безответных шайб. После двух периодов счет 8:2 в пользу СКА.

Нападающий Никита Гусев уже набрал в этой встрече 6 (1+5) очков.

Дубль оформил форвард питерцев Андрей Кузьменко.