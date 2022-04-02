По возрасту победного гола Попов уступил только Дацюку
Победный гол в первом матче финала Западной конференции забил форвард-ветеран ЦСКА Александр Попов. Нападающий поразил ворота СКА в возрасте 41 года и 214 дней. В истории КХЛ был только один случай, когда решающую шайбу забросил более опытный игрок. В матче 2020 года победу «Автомобилисту» во встрече с «Сибирью» принес Павел Дацюк, который был старше Попова на 18 дней.
Самые возрастные победные голы в истории Кубка Гагарина
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Стадия
|
Матч
|
Возраст
|
08.03.2020
|
Павел Дацюк
|
Автомобилист
|
Первый раунд
|
Сибирь (г) — 5:1
|
41 год 232 дня
|
02.04.2022
|
Александр Попов
|
ЦСКА
|
Финал конференции
|
СКА (г) — 3:1
|
41 год 214 дней
|
10.03.2020
|
Максим Афиногенов
|
Динамо М
|
Первый раунд
|
Спартак (д) — 4:1
|
40 лет 188 дней
|
27.02.2011
|
Олег Петров
|
Атлант
|
Первый раунд
|
Северсталь (г) — 8:1
|
39 лет 315 дней
|
01.03.2011
|
Алексей Кудашов
|
Динамо М
|
Первый круг
|
Динамо Р (д) — 3:1
|
39 лет 223 дня
|
30.03.2011
|
Вячеслав Козлов
|
Салават Юлаев
|
Финал конференции
|
Металлург Мг (г) — 4:2
|
38 лет 331 день
|
23.02.2011
|
Андрей Субботин
|
Локомотив
|
Первый раунд
|
Динамо Мн (д) — 7:4
|
38 лет 22 дня
|
08.04.2021
|
Илья Ковальчук
|
Авангард
|
Первый раунд
|
Автомобилист (г) — 4:3 ОТ
|
37 лет 359 дней
|
04.04.2021
|
Илья Ковальчук
|
Авангард
|
Первый раунд
|
Автомобилист (д) — 4:3
|
37 лет 355 дней
|
27.03.2009
|
Олег Петров
|
Ак Барс
|
Третий раунд
|
Динамо М (г) — 3:1
|
37 лет 344 дня
Дацюку принадлежит и самый старый гол в истории Кубка Гагарина. Форвард «Автомобилиста» огорчил «Авангард» в 42 года и 233 дня. Попову принадлежат пятый и шестой результаты. Тогда как выше располагаются только Дацюк и нынешний главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, забивший за «Металлург» в возрасте 42 лет и 99 дней.
Самые возрастные голы в истории Кубка Гагарина
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Стадия
|
Матч
|
Возраст
|
10.03.2021
|
Павел Дацюк
|
Автомобилист
|
Первый раунд
|
Авангард (г) — 1:3
|
42 года 233 дня
|
22.03.2012
|
Сергей Федоров
|
Металлург Мг
|
Второй раунд
|
Авангард (г) — 2:3 ОТ
|
42 года 99 дней
|
10.03.2020
|
Павел Дацюк
|
Автомобилист
|
Первый раунд
|
Сибирь (г) — 1:2
|
41 год 234 дня
|
08.03.2020
|
Павел Дацюк
|
Автомобилист
|
Первый раунд
|
Сибирь (г) — 5:1
|
41 год 232 дня
|
02.04.2022
|
Александр Попов
|
ЦСКА
|
Финал конференции
|
СКА (г) — 3:1
|
41 год 214 дней
|
19.03.2022
|
Александр Попов
|
ЦСКА
|
Второй раунд
|
Динамо М (д) — 4:2
|
41 год 200 дней
|
03.04.2011
|
Сергей Федоров
|
Металлург Мг
|
Третий раунд
|
Салават Юлаев (д) — 5:4
|
41 год 111 дней
|
01.04.2011
|
Сергей Федоров
|
Металлург Мг
|
Третий раунд
|
Салават Юлаев (г) — 4:3
|
41 год 109 дней
|
24.03.2011
|
Сергей Федоров
|
Металлург Мг
|
Третий раунд
|
Салават Юлаев (г) — 3:4
|
41 год 101 день
|
27.02.2011
|
Сергей Федоров
|
Металлург Мг
|
Первый раунд
|
Югра (г) — 3:4
|
41 год 76 дней
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|2.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|1 : 3