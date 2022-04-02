По возрасту победного гола Попов уступил только Дацюку

Победный гол в первом матче финала Западной конференции забил форвард-ветеран ЦСКА Александр Попов. Нападающий поразил ворота СКА в возрасте 41 года и 214 дней. В истории КХЛ был только один случай, когда решающую шайбу забросил более опытный игрок. В матче 2020 года победу «Автомобилисту» во встрече с «Сибирью» принес Павел Дацюк, который был старше Попова на 18 дней.

Самые возрастные победные голы в истории Кубка Гагарина

Дата Игрок Команда Стадия Матч Возраст 08.03.2020 Павел Дацюк Автомобилист Первый раунд Сибирь (г) — 5:1 41 год 232 дня 02.04.2022 Александр Попов ЦСКА Финал конференции СКА (г) — 3:1 41 год 214 дней 10.03.2020 Максим Афиногенов Динамо М Первый раунд Спартак (д) — 4:1 40 лет 188 дней 27.02.2011 Олег Петров Атлант Первый раунд Северсталь (г) — 8:1 39 лет 315 дней 01.03.2011 Алексей Кудашов Динамо М Первый круг Динамо Р (д) — 3:1 39 лет 223 дня 30.03.2011 Вячеслав Козлов Салават Юлаев Финал конференции Металлург Мг (г) — 4:2 38 лет 331 день 23.02.2011 Андрей Субботин Локомотив Первый раунд Динамо Мн (д) — 7:4 38 лет 22 дня 08.04.2021 Илья Ковальчук Авангард Первый раунд Автомобилист (г) — 4:3 ОТ 37 лет 359 дней 04.04.2021 Илья Ковальчук Авангард Первый раунд Автомобилист (д) — 4:3 37 лет 355 дней 27.03.2009 Олег Петров Ак Барс Третий раунд Динамо М (г) — 3:1 37 лет 344 дня

Дацюку принадлежит и самый старый гол в истории Кубка Гагарина. Форвард «Автомобилиста» огорчил «Авангард» в 42 года и 233 дня. Попову принадлежат пятый и шестой результаты. Тогда как выше располагаются только Дацюк и нынешний главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, забивший за «Металлург» в возрасте 42 лет и 99 дней.

Самые возрастные голы в истории Кубка Гагарина