Михаил Воробьев: «Совершили на одну ошибку больше — поэтому такой исход»

Нападающий СКА Михаил Воробьев дал комментарий по итогам первого матча плей-офф финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА (1:3, 1-0).

«Упорная игра. Все бились и старались. Мы совершили на одну ошибку больше — поэтому такой исход. Надо хладнокровнее принимать решения, не бояться брать на себя игру, как это было в предыдущих сериях. Мы не обращаем внимания на другие команды. Играем в свой хоккей, не подстраиваемся. Стараемся навязывать свою игру», — цитирует Воробьева сайт КХЛ.

ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля.