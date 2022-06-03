Грицюк: "Впечатляет, как Капризов проявил себя в России, а в НХЛ доказал, что может все»

Грицюк рассказал, кто из российских игроков НХЛ ему больше всего нравится

Нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал, кто из российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ему больше всего нравится.

«Все российские игроки, выступающие в НХЛ, достойны внимания, — приводит слова Грицюка RT. — Мне нравится стиль игры Панарина, Капризова, Тарасенко и Овечкина. Просто нужно выбрать кого-то одного, кто вызывает симпатию по стилю, и перенимать некие детали. Конечно, впечатляет, как Капризов проявил себя в России, а в НХЛ доказал, что может все. Мне Кирилл очень нравится и как игрок, и как личность, хотя пока с ним незнаком. Но то, что он делает на льду и за его пределами, очень здорово».

Также нападающий ответил на вопрос о том, перенимает ли какие-то вещи от игроков из НХЛ.

«Да, скажем, нападающий применил новый финт, и он удался. И ты хочешь его повторить, чтобы в игре, когда возникнет схожая ситуация, попробовать сыграть аналогично. Если он проходит, то почему бы и нет?» — сказал он.

Напомним, что Грицюк был признан лучшим новичком сезона-2021/22 в КХЛ.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 28 (16+12) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф у 21-летнего россиянина 10 (6+4) очков в 13 встречах.