Голкипер Кареев перешел в «Салават Юлаев»

Вратарь Андрей Кареев вернулся в «Салават Юлаев», информирует пресс-служба клуба. Контракт с российским голкипером заключен на 1 сезон.

По информации «СЭ», уфимцы заплатят финскому клубу компенсацию в размере 150 тысяч евро. А зарплата хоккеиста, как стало известно «СЭ», составит 35 миллионов рублей за сезон.

Российский вратарь последние пару сезонов выступал в чемпионате Финляндии за ТПС. В минувшем сезоне голкипер провел 50 матчей в чемпионате Финляндии, в среднем пропуская по 2,02 гола за игру и имея процент отраженных бросков 92,1. Также на счету счету 18 игр в плей-офф (1,88 гола в среднем и 92,6 отраженных).