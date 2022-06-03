Генеральный менеджер «Динамо» Сопин назвал цели московского клуба на новый сезон

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин рассказал о целях московского клуба на предстоящий сезон.

«У нас собран состав, не позволяющий бороться за высокие места? За последние годы в составе «Динамо» были такие игроки, как Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Юусо Хиетанен, Михал Чайковски — и список можно продолжать. Мне хочется задать вопрос — а это были составы на чемпионство?

Нам нужно выстроить команду в предсезонке, хорошо пройти сезон и поступательно двигаться в плей-офф, шаг за шагом идя к цели. А плей-офф — это другая игра, где всё может сложиться как угодно. Вы сами знаете, как могут повлиять на состояние команды те же травмы. Или вот уехали иностранцы — и вся картинка изменилась. Не хочу говорить о том, что «Динамо» больше не является претендентом на Кубок — да и наша работа над формированием текущего состава продолжает вестись. Мы ищем варианты для усиления. И я уверен, что перед командой будут поставлены самые высокие задачи", — приводит «Чемпионат» слова Сопина.

В сезоне-2021/22 «Динамо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина московская команда вылетела во втором раунде, уступив ЦСКА (счет в серии — 0-4).