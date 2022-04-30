Музыкант Сергей Жуков поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина-2022

Солист российской поп-группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу московского клуба в финале Кубка Гагарина над «Металлургом» (4:1, 4-3 счет в серии).

«Я поздравляю ребят! Всегда приятно, когда клуб, за который болеешь, становится победителем. Желаю ребятам меньше травм. Вперед к новым победам», — сказал Жуков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

ЦСКА во второй раз в истории стал победителем Кубка Гагарина. Первая победа была одержана в 2019 году. Армейцы уступали 1-3 в финальной серии с «Металлургом», но смогли отыграться и завоевать трофей.