Дмитрий Медведев поздравил ЦСКА с победой в финале Кубка Гагарина

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации и бывший президент России Дмитрий Медведев поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

«Поздравляю хоккеистов ЦСКА, тренерский штаб и всех армейских болельщиков с победой в Кубке Гагарина», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Сегодня, 30 апреля, команда Сергея Федорова в седьмом матче серии победил «Металлург» со счетом 4:1и во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.