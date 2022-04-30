Окулов: «Регулярный чемпионат у меня получился совсем плохим»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов оценил свою игру в завершившемся сезоне КХЛ.

«Это был тяжелый сезон. Регулярный чемпионат у меня получился совсем плохим, я проехал мимо Олимпиады. В финале мы горели 1-3, но вытащили — это дорого стоит. Мы сделали это за счет раздевалки. Очень грамотно отреагировали, не было поникших лиц, мы верили в себя. В раздевалке общались, говорили, какие вещи мы не имеем права делать, какие надо делать. В хорошем смысле не боялись проиграть.

Ребята, Попов в 40 лет бежит быстрее всех нас в команде, пропускает две игры, выходит — забивает! Дай бог, чтобы он еще хотя бы годик с нами поиграл. Сергей Федоров выиграл три Кубка Стэнли, чемпионат мира, он умеет себя правильно вести в ответственных ситуациях. Это нам помогло в решающих играх. Для меня в хоккейном плане этот Кубок Гагарина сложнее первого», — приводит слова Окулова сайт КХЛ.