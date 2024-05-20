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Сегодня, 00:53

Агент Ибрагимова: «Марсель будет в «Тракторе» основным игроком, его берут на игру в топ-6»

Сергей Разин
корреспондент
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Никита Квартальнов, агент защитника Марселя Ибрагимова, прокомментировал обмен хоккеиста из ЦСКА в «Трактор».

— ЦСКА — топовый клуб в стране. Здесь большая конкуренция, играют ребята высочайшего уровня, — приводит слова Квартальнова Metaratings.ru. — И Марселю было тяжело пробиваться в состав. Это часть работы, часть хоккея. Большая конкуренция. Где-то он мог из-за этого мало играть.

— Почему именно Челябинск? Были ли еще варианты?

— «Трактор» давно хотел Ибрагимова, еще в прошлом сезоне. Игрока вели долгое время. Были еще некоторые варианты, но нет смысла их озвучивать, потому что они не срослись в качестве обмена.

Мы очень рады, что оказались в «Тракторе». Это тоже топ-клуб нашей страны, команда с очень большими амбициями. Я думаю, здесь в выигрыше все участники этой истории: и ЦСКА, и «Трактор», и хоккеист.

Игрок едет на определенное место. Что обещают? Что это будет игрок основного состава. Понятно, что все зависит от игрока. Опять же, ту же самую конкуренцию, спортивную составляющую, никто не отменяет. На сегодняшний день его берут именно на игру, грубо говоря, в топ-6.

18 мая стало известно, что ЦСКА и «Трактор» совершили обмен игроками: Ибрагимов подписал контракт с челябинским клубом, а в московскую команду перешел форвард Ярослав Яппаров.

26-летний защитник выступал в системе ЦСКА с сезона-2017/18. На его счету 10 (1+9) очков в 74 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ibragimov-budet-v-traktore-osnovnym-igrokom-ego-berut-na-igru-v-top-6-364643/
Никита Квартальнов
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
Марсель Ибрагимов
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2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
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8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
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1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
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2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
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1 - 3
3. Автомобилист - СКА
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
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2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
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Авангард - Лада
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4 - 1
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5 - 1
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3 - 2
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1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
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0 - 4
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0 - 5
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
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1 - 2
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3 - 7
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4 - 5
5. Спартак - Северсталь
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
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2 - 3
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Локомотив – Металлург Мг
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