Стала известна зарплата нападающего Гальченюка в «Амуре»

Бывший нападающий СКА Алекс Гальченюк подписал однолетний контракт с «Амуром».

Как стало известно «СЭ», зарплата 30-летнего американца в хабаровском клубе составит 80 миллионов рублей, бонусы — 8 миллионов.

В пятницу, 17 мая, СКА объявил о расторжении контрака с Гальченюком. В прошедшем сезоне хоккеист отыграл 70 матчей за армейцев, в которых забросил 18 шайб и отдал 29 результативных передач.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета «Монреаля», «Аризоны», «Питтсбурга», «Миннесоты», «Оттавы», «Торонто» и «Колорадо». Всего в НХЛ форвард провел 654 встречи, набрав 354 (146+208) очка.